Carl Perkins est un chanteur de rock n’roll Américain, il était issu d ‘un milieu agricole où il commença à travailler tout jeune dans les champs de cotons. Le jour il apprenait le gospel et la nuit il écoutait du blues et de la country sur des radios locales. Il apprendra la guitare en autodidacte. Carl Perkins rencontra Johnny Cash et participe au show télévisé de ce dernier.