Carlo Gesualdo

Compositeur et noble italien de la fin de la Renaissance, poursuivi par sa légende noire, Gesualdo est un représentant du madrigal italien à son apogée. Il a aussi composé de la musique religieuse. Sa liberté d'expression et ses dissonances annonce la modernité. Igor Stravinsky l'admirait et lui a rendu hommage dans deux de ses oeuvres : Tres sacrae cantiones et Monumentum pro Gesualdo di Venosa.