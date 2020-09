Fils d'un mineur émigré d'Italie et grâce à sa passion pour le chant, le chanteur Carmelo De Giosa est devenu ténor à l'Opéra Royal de Wallonie à Liège depuis 1988.



Depuis lors, on le retrouve en scène dans les Choeurs de la Bohème, Carmen, Nabucco, Aïda, Rigoletto, Boris Godounov, la Tosca avec José Van Dam ainsi que dans la Traviata et Andréa Chenier au côté de Placido Domingo et Katia Ricciarelli, pour fêter le bicentenaire de la révolution française au Château de Versailles, Cavaléria Rusticana avec le ténor José Cura,...



On le retrouve également dans les comédies musicales "Chantons sous la pluie", "Sugar", "Certains l'aiment chaud" et "Titanic" au côté de Vincent Niclo.