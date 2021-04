Carmen Linares, chanteuse de flamenco

Née à Linares (Province de Jaén, Andalousie), héritière de l’art flamenco traditionnel, Carmen Pacheco Rodriguez, dite « Carmen Linares », a conquis une place privilégiée dans l’univers du Cante, devenant une artiste au rayonnement international et parmi les plus demandées au sein du monde flamenco. Elle renouvelle en fait tout le genre flamenco, et tout le monde s'accorde à voir en elle l'égale d'Enrique Morente, c'est-à-dire la plus grande chanteuse de flamenco actuelle.