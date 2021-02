Carte Blanche à Pascale Diéval

Ils sont 60, ont de 6 à 18 ans et forment depuis 2019 le Jeune chœur des Hauts-de-France sous la direction de Pascale Diéval. Le chœur est jeune par l’âge des chanteurs, mais pas par son expérience puisqu’on retrouve le chœur aux côtés de l’Orchestre National de Lille. Au programme cette année Casse-Noisette qui a été enregistré en décembre avec une artiste sur sable. En mai, on pourra les entendre dans un Tosca mis en scène par Robert Carsen (metteur en scène de La petit renarde rusée de l’opéra de Lille en 2015). En juin, le Lille Piano Festival les accueillera dans un programme pour chœur et orgue autour de Schubert.

C’est une chance d’avoir à demeure un chœur de jeunes capables d’assumer ces emplois difficiles. C’est que les talents sont nombreux dans ce chœur dont Pascale Diéval a formé beaucoup de chanteurs.

Ils ont une grande envie de chanter et c’est ce dont témoignent les posts des enfants pendant le confinement. Vite de pouvoir les entendre en vrai !