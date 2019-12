Casse-noisette / Ensemble Salmanazar / Scènefonia Jean Ferrat-Paul Meslet

Cette semaine, qui se rapproche de Noël vous propose un conte.. de Noël ..en musique… c’est le ballet « Casse Noisette » de Tchaikovsky, et puis , aussi , de la musique baroque avec l’ Ensemble Salmanazar , et un concert de

l’orchestre Scènefonia. Et nous finirons avec l’un de nos plus talentueux jeunes pianistes français : Guillaume Coppola.