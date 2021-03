CDZ, un distributeur français

Aujourd'hui, nous irons à la rencontre d'un jeune distributeur français, CDZ, et grâce à lui nous découvrirons de nouveau label et leurs jeunes poulains, que ce soit Stéphanie Lemoine, Vincent Touchard, Stephen Binet, Olivier Laisney ou Tristan Melia; des nouveaux venus sur la scène française du jazz et des noms qu'il faudra retenir car on en reparlera.