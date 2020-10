Ce qui nous a le plus manqué cet été : l'ambiance des festivals

La crise sanitaire a changé, voire bouleversé nos habitudes, et notamment nos petits plaisirs de l'été. La coupure estivale souvent synonyme de repas en famille ou entre amis, de voyages exotiques ou encore de festivals de musique. Une ambiance de festival qui a beaucoup manqué à notre animateur Alain Hermanstadt, qui nous propose aujourd'hui de nous replonger dans la convivialité et l'énergie communicative des festivals de musiques traditionnelles et folk.