Ce soir programmation 100% Bretonne

Dans les bacs depuis le 16 avril : DENEZ PRIGENT et son dernier album STUR AN AVEL (Le gouvernail du vent ). Ecoutons C'HWERVONI ( Amertume) " ... C'est moi l'Ankou, tu n'as pas peur ? .... " Retrouvez tous ses textes breton/français dans le livret de ce magnifique album . www.denezprigent.com

Bienvenue dans cette 897 ème de FOUS DE FOLK !

Nos amis de CARRE MANCHOT, album KRENN-HA-KRAK avec un chanson écrite par NOËL ROUX et composée par HUBERT GIRAUD : LA TENDRESSE, adaptée ici en breton par ALAN ALORY et RONAN PINC pour le somptueux quatuor à cordes . www.carremanchot.fr

Le groupe ARVEST avec nos amis YVES JEGO et YANN RAOUL et leur album DILIAMM ( Libre, qui n'a pas de lien ); écoutons DE GUILLAC A LIMERZEL . Ridée de GUILLAC www.arvest-breizh.com

Le 7 ème collectif KREIZ BREIZH AKADEMI, laboratoire expérimental musical des musiques modales et des musiques populaires en Bretagne et son album HED (Essaim) : "Nous dédions ce travail et cet album à des personnes décédées aujourd'hui et sans lesquelles notre répertoire, nos interprétations et nos connaissances seraient sans doute insufisantes. Ils ont tous oeuvré avec volonté à transmettre, sans concession, ce qu'ils avaient acquis : MANUEL KERJEAN, PATRICK MALRIEU et YANN-FAÑCH KEMENER ; Ecoutons GWAHAÑ MICHER ( Le pire métier ) , TITI ROBIN/ALAN LETENNEUR

Un peu de nostalgie avec SOLDAT LOUIS , album SALES GOSSES (2006) nous emmène prendre des vacances à la ROCHELLE ... www.soldatlouis.com , avant de retrouver DOURGAN et son album HORIZON et ses invités musiciens les frères MAHEVAS pour SPERED RE GOZH

Un peu d'exercice avec un chant de marin à virer : Y'A QUATRE MARIN qui se danse en hanter-dro, si vous n'avez pas de bateau sous la main ^^ Tiré de la compil' LE FESTIVAL DE CHANT DE MARIN DE PAIMPOL (2011)

Le trio breton BEO (Vivant) : ERWAN MENGUY, YOANN AN NEDELEG et MARTIN CHAPRON et leurs oreilles irlandaises ... retrouvons les avec une jig : LEAVING THE NEST https://erwanmenguy.wixsite.com

Et pour finir, deux grandes pointures du milieu : ROLAND BECKER et son trio O.N.B , ORCHESTRE NATIONAL BRETON ( 1998 avec FABRICE LOTHODE binioù et CEDRIC HERGAULT taboulin ) pour D'EN DRO, ER BAL et DAN AR BRAZ et son album (2019)DAN AN DAÑS, 60 ans de guitare, pour POP PLINN (argt ALAN STIVELL) www.danarbraz.com

ROLAND BECKER : https://oyoun-muzik.wixsite.com

Bonne écoute et bon dimanche ! VAL et YVES www.folk57.com