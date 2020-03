Ce soir , voyage entre terre et mer

Voyagez dans cette 860 ème émission grâce au son de l'uilleann pipe de RONAN LE BARS et à la guitare de DAN AR BRAZ , en continuant à découvrir leurs nouveaux albums . Nos groupes de fest noz bretons du moment vous emmenerons danser : SONORIEN DU , SPONTUS , JEREMY KERNO , CARRE MANCHOT .A découvrir : une belle chanson des VRILLES issus de leur dernier album et un extrait de KEJAG , une création du bagad de RONSED MOR ( 2009 ... ) Au milieu de tout ça , petite pause sur l'Île de MAN avec SCRAN et au QUEBEC avec ZIGUE

Bonne écoute ;)