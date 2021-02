Cécile Lastchenko, cantatrice & Entre Mère et fille

Lauréate de la Chapelle Musicale Reine Elizabeth de Belgique et de la Guildhall School of Music and Drama de Londres, Cécile Lastchenko est Lauréate de plusieurs concours internationaux. Elle a déjà réalisé plusieurs enregistrements, notamment pour Warner Music. Elle se produit régulièrement sue des scènes d'opéra ainsi qu'en duo avec sa mère, la pianiste Dominique Cornil.



Duo * Entre mère et fille " Composé par la jeune cantatrice Cécile Latschenko et sa mère, Dominique Cornil, pianiste de renommée internationale.