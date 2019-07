Chanteuse, comédienne et danseuse, amoureuse des rythmes latins depuis son enfance, les rencontres et son amour pour cette culture l’emmèneront à partir en Colombie afin de commencer à travailler sur un album dont l’univers ensoleillé est une fusion musicale entre l’Amérique latine et la France. La sortie de l’album est prévue pour le printemps 2020.

