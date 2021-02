Célébration

Nous célébrons en cette année 2021, les anniversaires de naissances et de disparitions d'artistes et créateurs qui s'inscrivent en lettres d'or dans l'histoire des musiques, nous pouvons dire de la musique tout court.

Avec ou sans parttion vous propose un cocktail musical majeur, avec successivement au programme : György Cziffra, Yves Montand, Astor Piazzolla, Georges Brassens ,100 ans cette année.

Et souvenons-nous qu'il y a 50 ans disparaissaient Louis Armstrong et Igor Stravinsky.