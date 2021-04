Célébrons l'année Napoléon - 2 - Napoléon, l'homme de guerre

Napoléon Bonaparte, Empereur des Français est mort il y a 200 ans, le 5 mai 1821.

Très nombreuses sont les célébrations , en cette année Napoléon, organisées en France et dans le monde entier.

Jean-Claude Tessier a retrouvé dans sa discothèque, des chants et des musiques qui ont accompagné et accompagnent encore la carrière et la légende napoléoniènnes



Voici Quoi de Neuf la Musqiue