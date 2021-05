Celébrons les 100 ans du Conservatoire américain de Fontainebleau

Nadia BOULANGER (1887-1979)

Pièce sur des airs populaires flamands, par Philippe Brandeis, orgue (cathédrale Saint-Louis des Invalides à Paris). Célébrations, les musiciens et la Grande Guerre VIII. Hortus 2014.



Nadia BOULANGER

Mélodies : Prière (poème d’Henry Bataille) ; La Mer (poème de Paul Verlaine), par Cyrille Dubois, ténor & Tristan Raës, piano. Mélodies de Nadia et Lili Boulanger. Aparte/Palazzetto Bru Zane 2020.

Marcel DUPRE (1886-1971)

Variations sur l’hymne Ave Maris Stella, - Choral ; Toccata-, par Georges Aloy, orgue (Basilique de Fourvière à Lyon). Toccatas et œuvres mariales, Georges Aloy à l’orgue de Fourvière. 1998.



George GERSHWIN (1898-1937)

Concerto pour piano en fa, -3ème mvt Allegro con brio-, par Jean-Yves Thibaudet, piano et l’Orchestre symphonique de Baltimore, dir. Marin Alsop. J-Y. Thibaudet joue Gershwin. Decca 2010.



Aaron COPLAND (1900-1990)

Four (4) Motets : I « Help us, o Lord » ; III « Have mercy on us, o my Lord », par le Dunedin Consort, dir. Ben Barry. In the Beginning, A. Copland, S. Barber. Linn Records 2014.

Leonard BERNSTEIN (1918-1990)

West Side Story, Danses symphoniques : -Somewhere et Scherzo-, par l’Orchestre Philharmonique de Los Angeles, dir. Leonard Bernstein. Un week-end avec L. Bernstein. DGG 1991.

Jean FRANÇAIX (1912-1997)

Divertissement pour basson et quintette à cordes,- 4ème mvt Allegro-, par Lola Descours, basson, Yuriko Naganuma et Jean-Christophe Grall, violons, Laurent Jouanneau alto, Paul Broutin, violoncelle et Jean-Olivier Bacquet contrebasse. Musique de chambre de Jean Françaix, coffret de 3 CD Indésens 2012.



Maurice RAVEL (1875-1937)

Tzigane, Rhapsodie de concert pour violon & orchestre, par Anne-Sophie Mutter, violon et le Wiener Philharmoniker, dir. James Levine.

Anne-Sophie Mutter

DGG 1993.