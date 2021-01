Celenasophia

Avec sa poésie écorchée et réaliste et son sens de la métaphore qui vient du cœur, CélénaSophia s'interroge sur le rapport à l'argent (Pile ou Face), évoque la maitrise des pensées négatives (On s'en souviendra pas), cherche le réconfort auprès de l'être aimé (Me plonger dans tes yeux), élève la solitude en vertu ...