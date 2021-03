Dans "la vie d'atiste" nous recevon "CélénaSophia" pour son premier album Les géantes bleues. Onze compositions originales, bruts et sans filtre signées par Céléna (auteure, compositrice, interprète) et Sophia (compositrice, interprète).

De la chanson française, moderne, urbaine, profondément ancrée dans le présent qui s’accroche aussi aux rêves et à la folie. Les deux sœurs y affirment leur féminité, leurs doutes, leurs besoins d’évasion, de passions, leurs acharnements, …. et, par-dessus tout, leurs valeurs et leurs idéaux..