Cette 899 ème est pour toi ERWAN PODER "diabolo".....KENAVO !

ll nous a quitté il y a quelques jours, et nous lui rendons hommage avec une ridée sonnée par le BAGAD KEMPER, bagad où il était percussionniste . C'était lors de LA FÊTE DES CORNEMUSES au stade du MOUSTOIR à LORIENT en août 2020 . Salut ERWAN PODER ! Salut DIABOLO !

Retrouvons nos nouveautés avec GWENNYN et son tout nouvel album IMMRAM pour ME IVEZ (moi aussi) et DENEZ PRIGENT avec STUR AN AVEL (le gouvernail du vent) pour WALTZ OF LIFE (valse de la vie ), avec au chant : AZILIZ MANROW/EMILIE QUINQUIS/OXMO PUCCINO, machines : JAMES DIGGER et cordes : JONATHAN DOUR . " Cette vie est une valse folle! Tournoyer jusqu'à l'ivresse ! " www.gwennyn.bzh / www.denezprigent.com

Bienvenue dans cette 899 ème de FOUS DE FOLK ^^

Encore une nouveauté : OLY SANCHO, sortie de l'album le 9 juin 2021 : ÂMES ETERNELLES et cette chanson EST CE QUE LE MONDE SERA TOUJOURS LA ? www.olysancho.com

Direction l'Allemagne avec le groupe AN ERMINIG et notre ami HANS ! Album GOURLEN, (2009) ils nous font danser une suite de laridés 8 temps : NOUS SOMMES A ST NAZAIRE ( Le 2 ème parle du moment où les marins quittent le port de St Nazaire ) www.an-erminig.de

Retour en Bretagne mais restez sur le plancher, avec ARVEST, album IV (2013) pour une polka plinn : AN HOLL VORIOÙ www.arvest-breizh.com

Petit saut dans le passé (1972) avec ALAN STIVELL, album OLYMPIA CONCERT avec de nombreux invités : YACOUB/DAN AR BRAZ/GERARD LEVASSEUR etc... Alors dansons sur un An Dro ! https://alanstivell.bzh

C'EST LA FÊTE AU VILLAGE ! avec RED CARDELL, album NAÎTRE (2006) www.redcardell.com

On se retrouve en IRLANDE avec le groupe REALTA, album OPEN THE DOOR FOR THREE pour une suite de reel et en Ardèche avec RURAL CAFE, album EN SUIVANT LA DRAILLE... pour BOUREES BOITEUSES ; Ca danse ce dimanche ^^

www.realtamusic.com / www.ruralcafe.com

Terminons avec la Belgique et son fameux " presse-boutons" DIDIER LALOY, album PÔ-Zs (2007) avec GWELMELECK www.didierlaloy.be

Notre chronique hebdo avec notre ami JUSTIN LAPIERRE en direct du Québec qui nous fait découvrir de la bonne musique de son pays .

Bonne écoute et rendez-vous pour la 900 ème dimanche prochain : début à 16h30 exceptionnellement !!! VAL et YVES pour www.folk57.com