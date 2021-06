Cézanne le maitre de la Provence et l'actualité de la musique

Cézanne le maître de la Provence à Carrières de Lumières (Baux de Provence) jusqu'au 2 janvier 2022

La nouvelle exposition numérique et immersive des Carrières de Lumières présente les chefs-d’œuvre les plus significatifs de Cezanne (1839-1906) tels que ses natures mortes aux pommes, Les joueurs de cartes (1890-95) et Les grandes baigneuses (vers 1906).

Peintre autodidacte aux 900 toiles et 400 aquarelles, Cezanne représente des portraits, des natures mortes, des paysages, des scènes historiques... et réalise de multiples versions d’un même sujet, expérimentant sans cesse les possibilités de la matière picturale.

-Vanille: A part entière

Fille de Julien Clerc, Vanille a rapidement commencé à composer et à écrire ses chansons... Pour cette nouvelle chanson, elle explique "Françoise Sagan m'a donné le goût de la littérature. Dans "Des bleus à l'âme", elle se présente à la première personne, ce qui est très rare, comme un être à part entière qui brûle sa vie par les deux bouts, loin des tabous, pleine de révolte et de sincérité".