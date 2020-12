Chandler Moore et La Bénédiction France

-Chandler Moore: Built for this

Pour notre première écoute, je vous propose de découvrir “Built for this” (“bâti pour ça” en français) du nouvel album Feelings de Chandler Moore, sorti il y a deux semaines. Cette chanson est un duo entre Chandler et le bishop Brian Moore, qui n’est rien d’autre que son propre père. “Built for this” est une chanson touchante, aux sonorités orchestrales et intimistes. Les paroles évoquent les batailles pour lesquelles nous sommes forgées, auxquelles nous survivrons, car nous avons été créés à Son image (sous-entendu à l’image de Dieu) et donc nous sommes bâtis pour ça.

-La Bénédiction France: Écoutez le chant des anges

Retrouvons la francophonie où une centaine d’églises protestantes et catholiques se sont réunies autour d’un même projet. Eh oui, vous vous en souvenez peut-être, au cours du premier confinement, 100 églises s’étaient associées au projet de La Bénédiction France qui sortait alors une version française de The Blessing. Cette chanson, The Blessing, avait fait le buzz car elle correspondait tout à fait aux besoins du monde actuel : encourager et bénir chaque génération. Fort de cette expérience, La Bénédiction France renouvelle le projet autour, cette fois-ci, du célèbre chant de Noël “Ecoutez le chant des anges”. Vous reconnaîtrez sans doute plusieurs voix de chanteurs-chanteuses déjà entendues sur cette radio. Et pour clôturer le chant, une célébrité mondiale, sportive

cette fois-ci, a accepté de prêter sa voix ; je vous laisse deviner de qui il s’agit. Voici un extrait de “Ecoutez le chant des anges”