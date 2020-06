D’origine française réunionnaise, née dans les Ardennes, elle puise son inspiration dans les musiques du monde et exprime dans ses textes ses émotions et son vécue.

Après avoir sortie un premier album, 12 titres, en 2017, elle viens de sortir un second de 15 titres intitulé "Change"

https://kreenkeane.wixsite.com/kreenkeane

www.facebook.com/kReenkeane

www.facebook.com/groups/625827828309610/