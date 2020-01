Chansons Traditionnelles devenues... chansons enfantines

Une nouvelle serie de chansons dans Souvenirs Souvenirs. En partant des origines revisitées au 19ème siècle, en commençant par les chansons dites enfantines, mais qui ne l'étaient guère... Croyez-vous que "Au clair de la lune" était pour nos enfants? Et bien non. Et c'est le ca pour beaucoup d'autres... Une émission préparée par Gwennola Foucherand