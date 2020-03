Chanter le 5 e dimanche de Carême — Année A

Choisir des chants pour sa communauté, le lieu où l’on célèbre est une responsabilité. Dans cette démarche au bénéfice d’un groupe le goût personnel n’a que très peu de place, même si le chantre doit pouvoir exercer sa tâche dans un certain confort.

Pour les dimanches qui viennent je vous propose de nous pencher prioritairement sur la liturgie de la Parole, et voir ensemble comment faire des choix et exercer son discernement.

Bien entendu ces choix seront toujours ajustés à l’histoire musicale de la communauté et à ses moyens.

Références des chants diffusés lors de l'émission :

Il a passé la mort GX 14-63-1 / Rimaud / Berthier / Studio SM

Jésus, Maître de la vie GA 500 / Gouzes / Choral / ADF-Studio SM

Psaume 129 Mamet / Jubilus Voix nouvelles

Fabien Barxell, délégué diocésain de musique liturgique