chanteuses de jazz, les pionnières

Quand on évoque les chanteuses de jazz, on pense immédiatement à Ella Fitzgerald, Billie Holiday et Sarah Vaughan, mais des milliers d'autres les entourent que l'on a tendance à mettre au second plan voire à oublier. Mais avant ces trois chanteuses, il y avait des pionnières, on retient facilement Bessie Smith mais Ma Rainey, Mamie Smith ou Lucille Hegamin sont passer dans l'ombre et c'est tout naturellement que « La Note Bleue » va essayer de les remettre à la lumière !