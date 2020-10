chanteuses2, les canaris

Les canaris fûrent les surnoms dont on affubela les chanteuses de jazz au sein des grands orchestres dirigés par des chefs blancs, le succès de ces formations fut important auprès d'un public friand de cette musique mais qui éprouvait un certain malaise à fréquenter les lieux réservés aux afro-américains; mais avant d'arriver à ces canaris, il y eut des artistes qui ouvrient la voie au succès. Des héritières des pionnières aux canaris, nous pourrons écouter de superbes chanteuses et évoquer en fin d'émission le festival Jazzdor de Srasbourg qui débute le six novembre avec la venue du trompettiste italien Paolo Fresu.