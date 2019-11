Chants Flamenco de Noêl

Les Villancicos. ce sont, en général, des chants joyeux et populaires relatant un épisode simple de la vie de l’enfant Jésus et de ses parents la Vierge Marie et Saint Joseph



La tradition des villancicos remonte au XIIIe siècle. « . Ces chansons populaires profanes étaient chantées lors de fêtes dans les bourgades rurales, les « villas », d’où leur nom. Elles narraient des histoires d’amour, de voisinages souvent burlesques ou satiriques. A partir du XV° elles commencèrent à développer unethématique religieuse .



Le Villancico est présent dans toutes les régions d’Espagne et on le retrouve dans les manifestations folkloriques les plus diverses. En Andalousie il existe en version flamenca , mâtiné de « tanguillo » ou « buleria ». Durant la période de Noël et jusqu’aux Rois Mages, il est chanté dans les familles, les écoles, les messes.