Chaque semaine un chef d'oeuvre : L'Arlésienne de Bizet, 2ème partie

Georges Kiss vous convie chaque jour à sa table pour un Dîner en musique avec les plus grands compositeurs et les plus belles œuvres du répertoire classique. Dans la série des chefs d'oeuvre de la musique classique, nous écoutons ce soir la 2ème partie de l'Arlésienne, dite par Daniel Mesguich, accompagné par l'Orchestre de Jean-Claude Malgoire.