Chaque semaine un chef d'oeuvre : le Concerto pour 3 clavecins de Bach

Georges Kiss vous convie chaque jour à sa table pour un Dîner en musique avec les plus grands compositeurs et les plus belles œuvres du répertoire classique. Ce mardi, notre chef d'oeuvre du jour sera le Concerto pour 3 clavecins et cordes BWV 1064 de J.S. Bach, que nous compléterons avec celui pour 4 clavecins BWV 1065.