Chaque semaine un chef d'oeuvre : Les Sonates du Rosaire de Biber (1)

Georges Kiss vous convie chaque jour à sa table pour un Dîner en musique avec les plus grands compositeurs et les plus belles œuvres du répertoire classique. Dans la série des chefs-d'oeuvre de la Musique en partage, nous écoutons ce soir les 6 premières Sonates du Rosaire de Biber. C'est un chef d'oeuvre absolu pour le violon, à la fin du 17e siècle!