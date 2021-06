Chaque semaine un chef d'oeuvre : Tristan et Isolde de Wagner

Georges Kiss vous convie chaque jour à sa table pour un Dîner en musique avec les plus grands compositeurs et les plus belles œuvres du répertoire classique. Notre chef d'oeuvre de la semaine est l'opéra cékèbre de Wagner, Tristan et Isolde. Mais, non pas chanté: dans une version orchestrale qui permet de mieux apprécier purement la musique du maître de Bayreuth.