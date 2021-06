Charles-Marie Widor, organiste et compositeur du XIXe siècle

Charles-Marie Widor, né à Lyon en 1844 a vécu 93 ans. Organiste et professeur, il compose dix symphonies pour orgue mais aussi des œuvres de musique de chambre, quintettes avec piano, trios, sonates… Il rencontre un certain succès avec un opéra, Les Pêcheurs de Saint-Jean, en 1905.

L’émission donnera à entendre des pièces moins connues que le répertoire pour orgue de Widor (même s’il n’est pas oublié, avec un extrait de sa 5e symphonie) : musique orchestrale et musique de chambre pour violon, pour flûte