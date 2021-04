Charles Mingus 01, Charles Mingus Junior

Nouveau portrait dans cette émission, le quatrième de l'année, celui-ci nous permettra de remonter encore dans le temps et de se retrouver dans l'ambiance New Yorkaise des années soixantes, ce musicien est le contrebassiste Charles Mingus, leader, compositeur, musicien, meneur d'hommes et esprit constamment en éveil et en révolte. L'un des grands personnages du jazz du vingtième siècle.