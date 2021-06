Charles Mingus 05,la rencontre du vieux lion

Pour ce ciquième volet consacré au contrebassiste américain Charles Mingus, je vous propose de rencontrer celui que l'on appellera le vieux lions et qui avait marqué durablement l'esprit de nombreux musiciens de jazz de tous bords, ce vieux lion est bien sûr Duke Ellington qui commit un très bel album en compagnie du contrebassiste, et ce n'est pas celui que l'on croit qui fut le plus audacieux.