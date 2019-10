Charles Trenet, Françoise Hardy,..

Je vous propose une demi-heure rétromusicale, avec des Chansons enregistrées entre 1939 et 1989, sans oublier la fantaisie d’Annie CORDY et de FERNANDEL.

Par ordre d 'apparition sur la platine.....



- Charles TRENET – Mes jeunes Années (1949)

- Françoise HARDY – Oh oh chéri (1962)

- FERNANDEL – Félicie aussi (1939)

- Dean MARTIN – Love (1958)

- Annie CORDY – Tête de Linotte (1957)

- Claude TUAILLON – Au bord de la Rivière ( ?)

- Glenn MILLER – Americain Patrol (1942)

- Daniel LANOIS – Jolie Louise (1989)

- Marcel AZZOLA ( Adios Muchachos 1955)

- Charles DUMONT – Une Chanson (1977)