Charlie Parker, une belle recrue

Le 29 août 1920 naissait le saxophoniste Charlie Parker et il était tout naturel que « Portrait en bleu » consacre une série d'émissions à ce musicien qui allait révolutionner durablement le monde du jazz et au mouvement qu'il initia à partir des années quarantes, le be-bop; ce sixième épisode s'intitule “Une belle recrue”. « Portrait en bleu » se terminera par un standard de jazz, pour cette sixième émission consacrée à Bird, tel était son surnom, nous vous proposons deux nouvelles versions du standard « Over the rainbow » interprétée aujourd'hui par Melody Gardot puis par Bud Powell.