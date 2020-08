Charlotte Despaux 1/2

Deux ans plus tard, c'est la consécration : elle est admise au très réputé Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris dans la classe de Maître Malcolm Walker. Ensuite, elle rentre à la Chapelle Musicale Reine Elizabeth dans la classe de Maître José Van Dam. Elle s'est déjà produite sur des scènes très prestigieuses : l'Opéra de Leipzig, le Théâtre du Capitole de Toulouse, l'Opéra de Fribourg l'Opéra de Xi'an en Chine, au Théâtre de Mérignac, à l'Opéra de Clermont-Ferrand, l'Opéra de Massy, l'Opéra de Lille, l'Odéon de Marseille, l'Opéra de Monte-Carlo, au Théâtre des Variétés de Paris, etc... En 2011, elle remporte le Premier Prix au Concours des Châteaux en Médoc et en 2012, le " Prix Spécial du Jury " au Concours de Marmande.