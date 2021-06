Charlotte Valandrey, la comédienne qui n'attend plus

Elle a été révélée à 16 ans dans le fim "Rouge Baiser", avant de traverser l'épreuve de la séropositivité au VIH et d'une greffe cardiaque. Charlotte Valandrey ( Anne-Charlotte Pascal, de son vrai nom) revient, mais du côté de la chanson.

Entre théâtre et cinéma, Charlotte Valandrey a tourné dans de nombreuses fictions pour la télévision (Les Cordier, juge et flic ; Demain nous appartient) ainsi que dans de nombreuses pièces de théâtre. En parallèle, elle écrit plusieurs livres autobiographiques dont « L’Amour dans le sang » ou encore « De cœur inconnu » qui se veulent des messages d’espoir et de force.

UNE NOUVELLE VIE

Aujourd’hui, à 52 ans, Charlotte Valandrey a décidé de livrer une nouvelle facette d’elle-même. Son premier album "A tout à l'heure" auto-produit, est sorti le 4 juin . Cet album vallonné par des ambiances musicales variées apporte avec justesse un message simple : la vie est courte et il faut en profiter. Une justesse sublimée par Johann Czerneski - compositeur - qui a su lui donner une véritable cohérence.

"Je suis dans ma seconde vie, j'ai eu une première vie où j'ai beaucoup survécu et depuis deux ans, je vis. Le confinement nous a fait revenir aux choses essentielles, confie-t-elle à Vincent Belluti. J'ai perdu beaucoup de temps en étant en colère. J'ai envie de douceur et de bienveillance. C'est comme un état d'urgence !"

Un projet longuement mûri

"Je voulais faire un album depuis mes 15 ans. J'aurais peut-être même préféré faire une carrière musicale que rentrer dans le cinéma", explique-t-elle, alors que cette aventure musicale est loin d'être une lubie d'actrice.

"Petite, je chantais toutes les chansons, tout le temps. C’était mon oxygène, mon plaisir. J’ai bien essayé le piano mais ma mère entendait tout ce qui n’allait pas alors j’ai abandonné au bout de trois ans", raconte celle qui adorait Jacques Higelin, Marie Myriam, Supertramp et Murray Head. "J'avais envie de partager et c'est donc un album de partage, d'amour et d'espoir"