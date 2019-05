CHEMINS DU BAROQUE DES MUSIQUES ET DES HOMMES - 19 juin 2019 à 20:00

Tous les mercredis à 20h00

Depuis un demi-siècle s’est ouvert un vaste chantier de renouvellement de la musique baroque. C’est un continent de compositeurs et d’œuvres oubliées ou méconnues qu’on redécouvre grâce au travail de musicologues et de musiciens passionnés : on a compris qu’en interprétant la musique d’autrefois sur des instruments appropriés, anciens ou copies d’anciens, et selon des modalités de jeu bien informées des réalités historiques, on leur redonnait un lustre, un éclat, une couleur, une valeur inestimables. C’est parce qu’on ne savait plus jouer correctement ces œuvres qu’on les avait perdues de vue. Le temps est venu de les sortir de l’oubli. La discographie de ces dernières décennies regorge de ce fait de merveilles et de trésors - souvent passés inaperçus ou trop vite oubliés, car arrivés en masse dans un monde qui n’était pas préparé à leur faire bon accueil. Sur ce continent nous nous proposons de tracer nos propres « chemins du baroque », pour aller à la rencontre de belles découvertes musicales. Des musiques rares, et des hommes aussi, nécessairement, compositeurs et compositrices, mais aussi et surtout musiciens d’aujourd’hui qui en sont les interprètes, les passeurs, par le truchement desquels nous les découvrons et nous les aimons.