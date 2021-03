Chick Corea, hommage au pianiste disparu

Au mois de février dernier disparaissait le pianiste Chick Corea et “La Note Bleue” se devait de rendre hommage à ce pianiste qui a marqué l'histoire du jazz au même titre qu'Herbie Hancock ou Keith Jarrett. A l'écoute de ses albums en solo, en duos, en trios acoustiques ou à la tête de sa formation de jazz-fusion, on est subjugué par le talent de ce musicien dont la carrière s'est étalée sur plus de cinq décennies.