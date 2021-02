Christian Bécart

Vivant à Tournai depuis sa naissance, le 7/10/1952 sous le signe, donc, de la balance. Chante les chansons qu'il écrit au cours d'une douzaine de spectacles différents et de seize productions sonores, dont huit CD.



En solo parfois, mais aussi accompagné de musiciens de talent, il présente ses spectacles pour les enfants et les adultes qui grandissent en même temps. De 25 à 150 représentations par an, en scolaire et en tout public en Belgique, en France, en Suisse et en Roumanie. Six de ses spectacles sont sélectionnés dans le cadre de "chanson à l'école".



Pour les adultes ou pour les enfants, il anime des ateliers et des formations à l'expression musicale ainsi que des ateliers de guitare d'accompagnement, avec chaque fois, en fond, ce bonheur de créer et de grandir ensemble.