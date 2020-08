Christine and The Queens révolutionne la musique, l'art et les codes

Intriguante, bizarre, excentrique, hypnotisante... Beaucoup d'adjectifs pourraient qualifier Christine and the Queens, cette musicienne qui a su casser des codes et montrer que l'art et la création n'ont aucune limite, et qu'il en est de même pour l'épanouissement de soi : vous pouvez être qui vous voulez, même si on vous regarde bizzarement. C'est ce qui fait de l'art et de l'univers de Chris quelque chose d'exceptionnel puisqu'il est honnête, passionné, puissant et vulnérable en même temps. Vous aurez, vous aussi, envie de presser le replay.