Christophe, l’amoureux éperdu de cinéma

Il disait aimer Visconti, David Lynch, le cinéma italien et américain mais vouait aussi une passion pour le cinéma asiatique. Il assurait que Boulevard du Crépuscule, de Billy Wilder, avec son acteur fétiche, Eric Von Stroheim, était son film préféré. Christophe, né Daniel Bevilacqua, un 13 octobre 1945, était un authentique chanteur cinéphile. S’il avait un peu tourné, un peu composé, le cinéma était surtout un monde qu’il observait, dans l’intimité. Les Paradis perdus lui était venu en visionnant Mort à Venise. Quant à l’une de ses plus belles chansons, La Dolce vità (tube de 1977), elle est ni plus ni moins qu’un hommage au chef d’œuvre de Fellini, porte d’entrée, cette semaine, à l’hommage consacré à Christophe.



LE CINÉPHILE ABSOLU

La légende raconte, qu’un jour, de passage à Paris, Federico Fellini lui demande s’il peut lui prêter sa copie de La Strada en VF pour la diffuser à la Cinémathèque française. La sienne n’étant pas de qualité satisfaisante. Cinéphile averti, le chanteur possédait une collection de quelque 500 films et organisait des projections privées. Ce qui lui vaut un jour de 1989, une descente de police. Il aurait pu composer de nombreuses bandes originales mais il en fut autrement. Sa première expérience en 1970 chez Georges Lautner pour La Route de Salina lui vaut, pourtant, un joli succès d’estime. Encore auréolé par le tube Aline, le chanteur signe la partition électro psychédélique de ce film ambitieux où l’on retrouve au casting Mimsy Farmer, Robert Walker Jr et Rita Hayworth.



SA PREMIÈRE EXPÉRIENCE AU CINÉMA CHEZ LAUTNER

Le titre très aérien Sunny Road, tiré de La Route de Salina, un des films préférés de Quentin Tarantino qui a réutilisé le morceau dans Kill Bill 1 pour la scène de la rencontre entre Uma Thurman, Michael Madsen et Daryl Hannah, à la recherche de Bill, joué par David Carradine qui vit le long de la route de Salina. Georges Lautner raconte que Rita Hayworth, alors au plus bas, passait son temps entre deux prises près du téléphone… dans l’attente d’une proposition. Mais grâce à la bienveillance de toute l’équipe de tournage, l’actrice américaine avait fini par oublier sa mélancolie.

Restons dans l’univers des actrices et de la beauté des femmes, “ma plus grande source d’inspiration”, disait Christophe qui en aura fait chanter quelques-unes notamment sur les deux compilations Christophe etc. parues en 2019 où l’on retrouve Laetitia Casta dans une reprise de Daisy, sorte de continuité, de petite soeur de La Dolce vità.

EN DUO AVEC LAETITIA CASTA EN 2019

Toute la mélancolie d’un amour perdu dans les mots et la musique de Christophe, partagée, le temps d’un duo, avec l’actrice Laetitia Casta sur la compilation Christophe etc volume 2 paru en fin d’année dernière et sur laquelle on retrouve également, une autre actrice, l’Américaine Chrysta Bell, égérie de David Lynch. Avant cela, en 2001, Isabelle Adjani, avait posé sa voix, sur l’album Comm’si la Terre penchait, tandis que plus récemment, en 2016, c’est Sara Forestier qui figurait dans le tout premier clip du chanteur pour le titre Dangereuse, tiré de l’album Les Vestiges du chaos.



« LES MOTS BLEUS », SON TUBE FOUDROYANT AVAIT SÉDUIT ALAIN CORNEAU

Au début des années 70, Jean-Michel Jarre, alors parolier, donne du souffle aux textes de Christophe à travers deux albums : Les Paradis perdus en 1973, puis Les Mots bleus, l’année suivante. « Ma plus belle période des mots, c’est avec Jean-Michel. Ça tournait beaucoup autour du cinéma et du fétichisme féminin », confie Christophe, alors sous l’influence de Pink Floyd et Lou Reed.

En 2004, Alain Corneau, dans l'esprit de la chanson, dirige à son tour ses Mots bleus. Sylvie Testud évolue tout en nuances dans le rôle d’une mère courage illettrée, inquiète du mutisme de sa fille. La chanson, qui parle de la difficulté à poser des mots sur un sentiment, sert de fil conducteur à l’histoire.



“LES PARADIS PERDUS” DE GÉRARD DEPARDIEU CHEZ GIANNOLI EN 2006

Xavier Giannoli rend en 2006 un bel hommage à Christophe dans son film Quand j’étais chanteur. Gérard Depardieu excèlle en crooner fatigué face à une Cécile de France, mère célibataire, qui cherche un sens à sa vie. Le chanteur y fait un bref cameo, tandis que Les Paradis perdus hante le film de ses accords lancinants.

Volontiers sélectif et difficile, cet inconditionnel de Godard et du film Lola, de Jacques Demy, qui regrette amèrement le temps des pellicules, a refusé de jouer dans 37°2, de Jean-Jacques Beinex en 1986. “Je ne suis pas acteur, je suis voyeur. Mais Godard serait venu me demander, je n'aurais pas résisté.” Outre le film de Xavier Giannoli et Jeanne de Bruno Dumont, surtout, que nous évoquerons tout à l’heure, Christophe aura quand même joué dans quelques courts métrages comme Le Quepa sur la vilni! où il incarne, aux côtés de Bernard Menez et de l’ancien champion cycliste Bernard Hinault, le maire excentrique d’un village.



UNE APPARITION DANS LE CLIP “MON PLUS BEL INCENDIE”, D’ARMAN MÉLIÈS

Avec Dominique A, Élodie Frégé, Julien Doré ou encore Benjamin Biolay, Christophe prend part en 2013 au tournage du clip de la chanson d’Arman Méliès Mon Plus Bel Incendie. Un clip autour d'une idée : pour être le meilleur, faut-il tuer ses concurrents?

LA RENCONTRE AVEC BRUNO DUMONT POUR “JEANNE” ET SA BO MYSTIQUE

Conséquence ou hasard, Christophe revient à la musique de film deux ans plus tard avec la bande originale de Par Accident, premier film de Camille Fontaine, avant de dire oui, en 2018, à Bruno Dumont qui lui demande de mettre en musique son prochain film consacré à la Pucelle d’Orléans, suite de Jeannette l’enfance de Jeanne d’Arc. « Ma musique ressemble au cinéma de Bruno Dumont. Il y a quelque chose de radical dans notre travail qui fait que les gens l’aiment ou le détestent. » Les mots de Charles Péguy surgissent alors sur des accords de piano minimalistes et crépusculaires…

La Minute Judy Garland

Cette semaine dans La Minute Judy Garland, rendons un autre hommage à Lucia Bosè, grande actrice italienne, décédée le 23 mars à l’âge de 89 ans, ancienne reine de beauté et Miss Italie en 1947. Découverte chez Michelangelo Antonioni au début des années 50, elle tournera par la suite sous la caméra de Luis Bunuel, Jean Cocteau, Mauro Bolignini ou encore Francesco Rosi. Marié au torero espagnol Luis Miguel Dominguin, il lui donnera deux filles et un fils, Miguel Bosè qui deviendra par la suite acteur et chanteur. Elle tournera d’ailleurs avec lui, en 1990, sous la caméra de Tonino Cervi dans L’Avare (L'Avaro), d’après Molière, une coproduction internationale où l’on retrouve Alberto Sordi, Laura Antonelli, Christopher Lee mais aussi Marie Laforêt tandis que la musique est signée Piero Piccioni, grand maître italien de la musique de film.

Quelques conseils pour prolonger cette émission :

Et tout d’abord Christophe : portrait du dernier dandy, de Christian Eudeline, paru chez Fayard en 2014. Une biographie fort intéressante sur la vie et la carrière du chanteur, racontées à travers de nombreuses anecdotes, parfois cocasses.

Au rayon films, La Route de Salina, le thriller psychologique à l’esprit très américain, de Georges Lautner est sorti, lui, le 10 mars dernier chez Studiocanal en version DVD/Blu Ray. Enfin, je vous conseille les deux compilations Christophe etc. volume 1 et volume 2, paru chez Universal en 2019 où l’artiste partage, le temps d’un duo, quelques-uns de ses grands succès avec des artistes variés dans des versions épurées et totalement revisitées.

Et on se quitte avec un second extrait tiré de la bande originale de Jeanne, de Bruno Dumont, et les mots de Charles Péguy sur le titre Oh mon Dieu… qu’interprète Christophe qui dans le film joue le rôle du prédicateur Guillaume Evrard et prête sa voix à plusieurs chansons qu'écoute Jeanne lors de séquences contemplatives.

Play list des titres diffusés :

La Dolce vità, Christophe

Sunny Road, BO La Route de Salina, Christophe

The Girl from Salina, BO La Route de Salina, Christophe

Daisy, Christophe et Laetitia Casta

Les Mots bleus, Christophe

Extrait Quand j’étais chanteur, film de Xavier Giannoli

Les Paradis perdus, Christophe

Extrait Le Quepa sur la vilni! film de Yann Le Quellec

Mon Plus Bel Incendie, Arman Mélies

Jeanne, BO Jeanne, Christophe

Ouverture alla marcia, BO L'Avare (L'Avaro), Piero Piccioni

Oh mon Dieu, BO Jeanne, Christophe