Christophe Rousset en découvreur et défenseur

Comme il le dit lui même, Christophe Rousset se proclame défenseur des causes perdues. Cette revendication s'applique dans la démarche qu'il a entrepris pour réhabiliter la musique et l'image d'Antonio Salieri, compositeur italien, devenu un "influenceur",comme on dit maintenant, considérable sur la vie musicale viennoise en cette fin de 18ème siècle.

Il fut aussi très probablement victime d'histoires sans fondements, colportées par la rumeur sur sa réputation d'intrigant et d'empoisonneur de Mozart.

Après trois opéras enregistrés, Christophe Rousset exhume "Armida", opéra seria coomposé par Salieri à l'âge de vingt ans.

Une intégrale de l'oeuvre qu'il fait paraître pour le label Aparté.

Christophe Rousset , découvreur de la "Betulia Liberata" du jeune Mozart que le génie salzbourgeois composa vers l'âge de quatorze ans et qui constitue son seul oratorio achevé. Il n'a d'ailleurs vraisemblablement jamais été donné en représentation.

C'est en cela qu'il faut saluer le travail du directeur musical des Talens Lyriques envers Salieri et Mozart, ce dernier compagnon de route du jeune musicien, Christophe Rousset, lequel , voue pour toujours une fidélité indéfectible au Maître de Salzbourg.