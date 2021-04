Chronique Incognito, « Tommorow’s New Dream »

Cette semaine, c'est au tour de David, pour les médiathèques du Mans, de nous proposer sa sélection, portée sur un grand nom de l'Acid Jazz.

Cher auditrice, Cher auditeur de RCF Sarthe,

c’est David des Médiathèques du Mans.

Pour l’album de cette semaine, je te propose de partir de l’autre côté de la Manche pour la sortie du 18e album solo d’un des maître incontesté du groove : j'ai nommé Jean-Paul Maunick, dit « Bluey », guitariste, compositeur et leader du groupe « Incognito », actif depuis 40 ans et pionnier de l’acid jazz, mélange à la fois savant et dansant de Jazz, de Soul, de Funk, agrémenté de sonorités électroniques et de touches latines. Ce mouvement originaire d’Angleterre a connu son heure de gloire dans les années ’90 avec des groupes, outre Incognito, comme le James Taylor 4tet, les Brand New Heavies ou encore l’inévitable Jamiroquai.

Mais même moins exposée depuis aux lumières des projecteurs, la carrière d’Incognito n’a pas pour autant dévié d’une trajectoire remarquablement régulière, grâce à la qualité toujours impeccable des nombreuses productions de maestro « Bluey ». Et ce 18e opus au titre résolument optimiste – et ça fait du bien !– , « Tommorow’s New Dream » (le nouveau rêve de demain) ne déroge pas à la règle : d’emblée, on retrouve les ingrédients qui font la richesse du son Incognito : sensualité des voix, résonnance des claviers, profondeur de la basse, guitare discrète du maître et, bien sûr, netteté de la section cuivres. Plus resserré sur les racines jazz et soul du groupe (pas d’excursion en effet sur cet opus vers la house music ou les rythmes latins), cet opus à la longueur respectable (57 min) ne souffre pas de faiblesse, ainsi chaque mélomane trouvera son compte de morceaux pouvant prétendre au rang de hit, voire de standard du groupe.

Pour ma part, un titre se distingue particulièrement par son groove posé et classy, ses accords de piano élégants et mélancoliques, ainsi que sa mélodie irrésistible portée par la voix souple et suave de Cherry V, c’est « Only a matter of time » (Juste une question de temps) : et question de temps, justement, on ne peut qu'être admiratif de la fraîcheur de maître « Bluey » Maunick sur qui le temps n'a vraiment pas de prise !

Chère auditrice, cher auditeur, si tu n’a pas encore succombé au son feutré d’Incognito, il n’est pas encore trop tard : à mon avis, c’est juste une question… de minutes !

Enfile tes lunettes de soleil, prépare-toi un petit drink, et je n'ai plus qu'à te dire... à très, très bientôt, dans les médiathèques du Mans, ainsi que sur les ondes – torrides – de RCF Sarthe !