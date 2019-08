Chuck Berry épisode 1

Après une brève carrière de truand, il se range et fonde une famille. Pour arrondir ses fins de mois, il joue dans les clubs de la ville en interprétant de la musique Country, ce qui pour un noir ne manque pas de culot à l’époque. Remarqué par un producteur, il compose quatre chansons et en 1955, il enregistre « Maybelline ». Ce morceau se vend à plus d’un million d’exemplaires. Charles, devenu Chuck Berry devient rapidement un incontournable des concerts de R&R de l’époque, car en plus de ses compositions, son style de jeu de guitare enflamme le public surtout quand il entame son fameux pas de danse du canard.