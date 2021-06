A Ciel Ouvert

Depuis toujours, l’homme regarde vers le ciel et cherche à comprendre le grand spectacle auquel il assiste. Porté par son rêve, il a marché sur la Lune, a envoyé des sondes aux confins du système solaire et continue d’observer l’infini. L'actualité spatiale nous rapproche de ces grands luminaires et chaque découverte est propice à l’émerveillement. Gustav Holst, Léo Delibes, Claude Debussy, Ludwig van Beethoven nous transportent vers cet univers lointain. Alors installez-vous confortablement dans un transat, à ciel ouvert, pour écouter les plus grands interprètes : de Nathalie Dessay à Lang Lang ou François-René Duchâble, en passant par Neil Young, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, et des perles rares.