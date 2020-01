Cimrya Deal, un autre talent sarthois à ne pas manquer

Pour débuter cette nouvelle année je vous propose la sortie toute fraîche du nouvel album du manceau Cimrya Deal.



Son pseudonyme est une histoire a lui seul, il est composé de l’anagramme de son prénom et du nom de la bassiste du légendaire groupe britannique « Pixies » dont il était fan. C’est à 16 ans, qu’il commence la musique, des expériences en groupe puis en 2008, il se consacre à son projet solo.

Ses chansons évoquent les tourments sentimentaux de la vie, si nombreux soit-ils… « La vie quoi » dixit l’artiste.



Côté influences on en retrouve une large palette anglosaxone tel que les Beatles, Eels, Paul Weller et bien qui ne les cites pas, des sonorités à la Radiohead.



Il défini son nouvel opus moins homogène que les précédents, comme un patchwork musical qui inviterai l’auditeur à voyager. Et c’est chose faite, les titres sont accrocheurs, oscillants entre ballades folks et riffs électriques rappelant les années 90. Bien que ses morceaux, n’étaient pas destinés à composer un disque, le hasard fait ici bien les choses. Il ne devrait donc pas avoir de mal à trouver son public car il semble parler à tous.

A long terme, si l’histoire réserve de nouvelles inspirations, de surprises, un autre album pourrait voir le jour...



Vous aurez certainement l’occasion d’apprécier « Besides » en live sur les scènes locales durant cette année, en attendant écoutons « Protect Me » qui en est un premier extrait.