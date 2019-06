Clair Obscur

Anne Wischik et Emmanuelle Maggesi : voici deux pianistes très dynamiques qui naviguent gracieusement entre des concerts internationaux, la pédagogie, et des concerts chez nous dans le Nord. Les deux artistes qui mènent une carrière pour le moins éclectique se retrouvent avec bonheur autour du partage dans un duo de piano 4 mains créé en 2012. A suivre prochainement à Armentières et à Bondues à la rentrée pour des classiques enlevés !