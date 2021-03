Claire Bouchadeil et Yohan Salvat

Claire Bouchadeil: Tel un berger

Découvrons les notes inspirées de Claire Bouchadeil, une laïque consacrée, engagée dans la paroisse des franciscains de Tarbes. Claire est aide-soignante et passionnée de musique : agile au violon, elle est également chanteuse et guitariste.

De son premier album intitulé Sentinelle, nous écouterons "Tel un berger". Il s'agit d'un chant de consolation qui s'inspire notamment du livre d'Isaïe.

Claire nous parle de l'image du berger qui prend dans ses bras la brebis fatiguée ; un Dieu tendre, qui rend la force à celui qui est fatigué. Celui qui se fie à l'Eternel renouvelle sa force, il prend de l'envergure comme l'aigle, il s'élance et ne se fatigue pas, il avance et ne faiblit pas (Is 40,31).

C'est la beauté de la création et du Créateur qui est aussi exaltée dans ce chant. Vous entendrez les sonorités folk irlandaises, tel un voyage dans de vastes montagnes, de larges horizons. On pourrait se mettre tantôt la place de l'aigle qui déploie ses ailes au milieu de la beauté des montagnes tantôt à la place de la brebis qui se laisse porter sur le coeur du bon Berger.



-Yohan Salvat: Avant l'aurore

La musique chrétienne, c'est aussi défendre la vie en pop-rock. Et c'est Yohan Salvat, en duo avec Sarah Calixte, qui nous rappelle que l'art existe pour nous émouvoir mais également nous sensibiliser. L'artiste sait combien certains sujets sont sensibles. C'est donc avec beaucoup de sensibilité qu'il se met dans la peau d'un enfant au sein de sa mère et lui prête sa voix lorsqu'il dira : "laisse-nous une chance je t'en supplie de pouvoir faire triompher la vie."

Sans jugement ni accusation, son souhait est de pouvoir librement penser et exprimer avec tolérance que privilégier la vie, la faire triompher, lorsque cela est possible, est une option qui mérite d'être envisagée avec sérieux.

J'espère que ce texte interpellera et que la chanson pourra voyager et faire voyager. Ce sont les mots de Yohan ; merci pour cette invitation que nous allons accepter durant ces quelques minutes d'écoute