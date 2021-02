Premier Prix des Conservatoires royaux de Liège et Bruxelles, Claire Goldfarb a joué dans de nombreux orchestres et ensembles instrumentaux dont celui de l'Opéra de la Monnaie, William Sheller et... Led Zeppelin. La découverte de compositeurs contemporains continue d'influencer son rapport à la musique en l'orientant vers une exploration par l'improvisation. Nourrie également par le chant, la danse et de multiples formations, Claire Goldfarb est une artiste plurielle.